Biographie de Elvya

16 ans - Crotone (Italie)



TITRE CHANTÉ : "Je suis malade", Serge Lama

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE GIULIANA : " Il Moi Rifugio " (R. Cocciante)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "I Kissed A Girl" (Katy Perry)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Girls Just Want To Have Fun " (Cyndi Lauper)



Enfant prodige, cette jeune italienne remporte un célèbre télé crochet dans son pays à l'âge de 12 ans. Cette expérience lui permettra de chanter avec les plus grands, et même devant le pape. Malgré une certaine notoriété en Italie, c'est en France qu'Elvya veut réussir : pays qu'elle affectionne particulièrement, car son grand-père lui chantait des chansons en français quand elle était enfant.



The Voice est donc sa plus belle opportunité pour réaliser son rêve et se faire connaître du public français.