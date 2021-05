Biographie de Emilie Duringer

Spécialité : les contrefaçons

Dernière arrivée au RIS, cette belle femme de 35 ans a un sacré caractère et du répondant. Impossible de faire plus directe qu'elle, plus franche. Elle dit ce qu'elle pense et pense ce qu'elle dit, et attention les dégâts ! Alors évidemment, quelquefois ça peut devenir gênant, aussi bien quand elle est face à un suspect ou un témoin, que dans ses rapports avec les autres membres du R.I.S.. Heureusement, et à sa décharge, elle n'est jamais mal intentionnée, n'a rien à prouver, n'est pas dans le rapport de force. Elle est comme ça, c'est tout, pétillante de vie et incapable de dire autre chose que la vérité.



Elle a fait ses études - brillantes - comme biologiste moléculaire mais la recherche de pointe a fini par la lasser. Alors, virage à 180 degrés elle intègre les douanes en se spécialisant dans les contrefaçons et les expertises. Elle manie aussi bien l'art de graphologie que la capacité de repérer le moindre faux, en vêtements, en objets de luxe, en oeuvre d'art... Elle est donc une adepte du vrai, aussi bien dans les rapports humains que dans son travail !

Accusée d'avoir trahi un agent des douanes, elle se retrouve mise au placard en attendant que l'affaire se tasse. C'est à ce moment là qu'elle fait la connaissance des RIS et que Maxime Vernon lui propose de l'intégrer à son équipe. Son sens aigu de l'observation et son souci du détail font d'elle une nouvelle force pour le RIS.

Emilie se sent en partie responsable de la mort de Maxime Vernon (fin saison 8). Elle a quitté le RIS pour enseigner mais revient, rappelée par Morand et Ballack. Lors de sa première enquête, elle se retrouve kidnappée par le tueur et frôle la mort. Une expérience extrême qui la convainc de ne pas passer à côté de l'essentiel et de partir à la recherche de sa mère, disparue il y a dix ans sous l'emprise d'une secte...