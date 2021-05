Biographie de Emilie Fiorelli

25 ans

En 2015, elle participe à la saison 9 de Secret Story avec son frère Loïc avec qui elle partage le secret : "Nous sommes jumeaux". Finaliste aux côtés de LoÏc, Jonathan et Rémi, elle sera la grande gagnante de cette saison 9.

Cette année, la Secret Team s’agrandit en accueillant Emilie Fiorellli deux fois par semaine dans le Debrief à 19h50 sur NT1 à partir du 29 août 2016. En tant qu’ancienne candidate et surtout gagnante de la saison 9, Emilie va pouvoir réagir à ce qu’il se passe dans la Maison, aux comportements des Habitants et réaliser ses premières interviews avec les candidats sortants !

Autodidacte, elle se lance dans une carrière d’ambulancière, toujours soucieuse d’aider les autres. Emilie est une femme de poigne qui a grandi dans un univers très masculin. Epaulée de ses deux frères, elle se comporte en vrai garçon manqué et ne s’entoure que de très peu de filles. Elle n’a que très peu d’amis et ses frères sont pour ainsi dire son seul cocon. Elle entretient une relation très fusionnelle mais néanmoins explosive avec eux. Emilie a ce qu’on appelle un caractère bien trempé. En vraie marseillaise, la jeune femme cultive un tempérament de feu. Elle est obstinée, franche et parfois impulsive. Véritable joueuse, elle se voit déjà mener ses camarades à la baguette. Sa modernité et sa fraîcheur la démarquent de ses autres concurrents.