Biographie de Emilie

Emilie commence à chanter dès son plus jeune âge, à la maison ou dans des karaokés, grâce à son papa, chanteur amateur. À 16 ans, elle publie sa première vidéo sur Internet. Elle aime revisiter des titres, seule ou en duo avec sa soeur. Depuis, elle en postera près d’une centaine. La jeune femme passe quelques castings, sans succès.

Elle décide alors de partir aux Etats-Unis pendant 2 ans, comme fille au pair et y rencontre son futur mari. De retour dans sa région natale, elle s’inscrit dans une école de maquillage.

Bien que diplômée, Emilie travaille aujourd’hui dans une station service mais ne perd pas de vue son rêve de devenir chanteuse. Grâce à The Voice, la jeune femme de 24 ans monte pour la 1ère fois sur scène. Inscrite par une amie, elle se lance à fond dans l’aventure et espère percer dans cet univers qui lui est si cher.

Twitter : @Emilie_burget

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Chandelier » - Sia

Sweem VS Emilie, duel harmonieux sur « Somebody That I Used To Know » (Gotye et Kimbra) - Emilie perd cette battle