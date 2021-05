Biographie de Emmanuel Moire

Compositeur, chanteur et comédien, Emmanuel Moire a incarné durant trois ans Louis XIV dans la comédie musicale Le Roi Soleil avant de se tourner, en 2011, vers Cabaret et le personnage d'Emcee.



Après quatre-vingt-dix représentations au Théâtre Marigny et une tournée menée tambour battant dans toute la France, Emmanuel Moire se lance un nouveau défi en mettant ses talents au service de la danse. sa partenaire est... Fauve Hautot Championne de France junior latine en 2001, vice championne en catégorie standard et troisième en catégorie 10 danses en France. En 2006, elle remporte l'aventure Dancing Show avec Maxime Dereymez. Elle a également été chorégraphe pour l'équipe française d'une émission à Mexico.