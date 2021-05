Biographie de Emmy Liyana

Emmy Liyana - 20 ans d'Argenteuil (95)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "The Power of Love" - Frankie Goes to Hollywood



Emmy Liyana a toujours baigné dans la musique, c’est d’ailleurs en famille qu’elle commence à chanter.



A l’âge de 7 ans, elle s’inscrit à la chorale de l’école, mais arrête rapidement ne se sentant pas à l’aise dans ce milieu trop classique pour elle.

Très timide, la jeune fille a une scolarité mouvementée et c’est grâce à la musique qu’elle comprend qui elle est vraiment. Elle décide alors de tout arrêter pour se consacrer entièrement à sa passion.



Malgré l’inquiétude de sa mère, Emmy Liyana écume les scènes ouvertes. Ses escapades musicales, lui permettent de faire d’innombrables rencontres. C’est d’ailleurs, dans un piano bar, que Slimane, grand gagnant de la saison 5 de The Voice, tombe sous son charme et envoie, à son insu, sa candidature pour les auditions à l’aveugle.



Pour Emmy Liyana, The Voice c’est d’abord l’occasion de prendre sa revanche sur ses années difficiles, mais cemmy’est surtout une chance de rassurer sa mère en lui prouvant qu’elle a trouvé sa voie.

Emmy Liyana VS Dilomé - « L’aigle noir » (Barbara) (Saison 6) --> Emmy sauvée par son coach Zazie

Emmy Liyana – “Feeling Good” (Nina Simone) (Epreuve Ultime - Saison 6) --> emmy sauvée par son coach Zazie



Direct 1 du samedi 20 mai 2017 : Emmy Liyana reprend en direct « California Dreamin’ » de The Mama & ThePapas" et sera éliminée à l'issue de l'émission.