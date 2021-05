Biographie de Enjoy Phoenix

Enjoy Phoenix, de son vrai nom Marie Lopez, vit une adolescence difficile.

Rejetée, voire harcelée, par certains élèves, elle fait également face à ce qu’elle appelle « une vraie guerre » : une acnée importante. Pour échapper à sa solitude et trouver un certain réconfort dans son quotidien, elle se tourne vers la toile et lance, en mars 2011 alors qu’elle n’a que 16 ans, sa première chaîne Youtube. Un compte sur lequel elle publie des vidéos dans lesquelles elle parle de sa vie et dévoile ses astuces beauté. Le tout sous le nom d’Enjoy Phoenix, un pseudo qui évoque sa devise, Enjoy (Profite en français) et sa volonté de renaître de ses cendres, tel un phoenix.

Grâce à ses vidéos, appelées des vlog, elle rencontre peu à peu un franc succès, devenant la première youtubeuse française à atteindre les 100 000 abonnés. Et ce n’est que le début…



En août 2015, le compte EnjoyPhoenix affiche plus de 1 810 000 fans - et rassemble des vidéos vues entre 500 000 et 2.5 millions de fois - tandis que plus de 825 000 personnes suivent le compte EnjoyVlogging. * Devenue une vraie star courtisée par des marques, Enjoy Phoenix a arrêté ses études après son baccalauréat pour s’occuper à temps plein de cette activité.



Modèle pour de nombreuses jeunes filles, elle a raconté son histoire dans un livre, #EnjoyMarie sorti le 15 mai 2015 aux éditions Anne Carrière.



En 2015, celle qui fait un vrai tabac avec ses conseils lifestyle et beauté lance une nouvelle chaîne sur Youtube consacrée cette fois-ci à sa passion pour la cuisine. Elle y dévoile ses recettes préférées comme les cookies ou le gâteau au yaourt.



A l’automne 2015, elle se lance dans une toute nouvelle aventure en rejoignant le casting de la sixième saison de l’émission Danse avec les stars diffusée sur TF1.



Marie Lopez alias Enjoy Phoenix participe à Danse avec les stars. Son partenaire est Yann-Alrick Mortreuil





