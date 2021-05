Biographie de Enzo

Enzo - 17 ans du Mans (72)



Titre Interprété "One Day" - Asaf Avidan





Dès l’âge de 4 ans, Enzo veut devenir chanteur d’opéra. Ses parents l’inscrivent alors dans une chorale puis à 7 ans, il entre au Conservatoire pour apprendre l’alto et le piano.

Trouvant le cursus trop classique, le jeune homme quitte le Conservatoire et la chorale à 12 ans et commence à chanter seul, chez lui.



Depuis 1 an, il fait partie d’un groupe avec lequel il se produit dans des bars et des festivals de sa région. Il partage le rôle de chanteur avec sa meilleure amie, Kelly, qui se présente aussi aux Auditions à l’Aveugle.



Fan de l’émission depuis la 1ère saison, Enzo veut apprendre au contact des coachs et rendre fière sa famille.





Pour les battles, Sacha et Enzo reprennent « Alter Ego » de Jean-Jacques Goldman. Sacha se qualifie pour l'épreuve ultime. C'est la fin de l'aventure The Voice pour Enzo.