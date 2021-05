Biographie de Eric Jetner

Eric Jetner découvre la musique à l’âge de 5 ans en apprenant le saxophone. Mais c’est lorsqu’il regarde, quelques années plus tard, le spectacle de « Starmania » que le véritable déclic s’opère. Très intéressé par la manière de mêler le chant, la danse et le théâtre, et intègre une école de comédie musicale. Après 4 années d’études, il se produit avec des troupes professionnelles, telles que « Mama Mia » et « Fame ». En 2010, il décide de quitter la France où il vit mal le regard des gens sur son homosexualité pour s’installer à New-York.





Auditions à l’aveugle :

J’ai le droit aussi – Calogero