Estelle, jouée par Elodie Varlet, est une jeune femme rayonnante et drôle, qui a de la répartie et un certain caractère. Raisonnable et sérieuse, Estelle a le sens des responsabilités. Elle est en pleine reconversion professionnelle et a repris ses études. Elle a vécu une histoire avec Djawad, qu’elle a longtemps considéré comme le grand amour de sa vie.