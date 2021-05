Biographie de Estelle Denis

Estelle Denis est animatrice pour TF1 sur les émissions de divertissement. En 2014, elle a notamment présenté "The Best, le meilleur artiste", et officie également sur l'émission de tirage du Loto, avec Vincent Cerruti, Jean-Pierre Foucault et Sandrine Quétier.

Arrivée dans le groupe TF1 en 2012, Estelle Denis s'est notamment fait connaître du grand public pour avoir présenté sur M6 l'émission "100% Foot" et "100% Mag" entre 2006 et 2012. Sur TF1, Estelle Denis a animé les émissions "Splash, le grand plongeon" et "Samedi soir on chante".



Estelle Denis par Estelle Denis:

Ma Devise : "Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras" ou "Quand on veut, on peut", cela dépend des moments

Mes Qualités : Dynamique, Tenace, Enjouée, et toujours à l'heure !

Mon petit Défaut : Manque de confiance en moi, mauvaise joueuse, trop gourmande et trop bavarde

Mes Hobbies : Le sport, le poker, la cuisine, la déco, les puzzles

Ce que je regarde à la TV : Le sport en direct, The Voice, Koh Lanta, et les émissions de cuisine et de déco

Biographie Expresse:

"Petite, je rêvais d'être Steffi Graf, mais cela n'a pas marché (sinon, vous auriez été au courant). J'ai donc opté pour le journalisme sportif.

Après le Baccalauréat et deux écoles de journalisme, j'ai effectué mon premier CDD sur France 2 pendant la Coupe du Monde 1998 et ai participé aussi à la création d' Infosport.



Après avoir présenté des émissions de Foot et de Cinéma sur TPS Star, j'ai passé 6 mois sur la chaîne TF1 ("Téléfoot", "Combien ça coûte") et LCI ("On refait le match") comme chroniqueuse.



Puis je suis partie sur la chaîne M6. J'y suis resté 7 ans en présentant "100% Foot", "5 ans avec...." (émission politique pendant les présidentielles), "La Nouvelle Star, ça continue" ainsi que "100% Mag".



Puis, retour à la maison TF1 en Septembre 2012 pour animer "Samedi soir on chante" et "Splash". C'est aussi l'occasion de relever de nouveaux défis..."