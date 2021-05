Biographie de Estelle Mazzillo

16 ans - Saint-Etienne-du-Grès (13)



TITRE CHANTÉ : "Chandelier"

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE SUNY ET NEHUDA : "Un autre monde" (Téléphone)



Estelle a seulement 2 ans quand ses parents l'inscrivent à l'école de musique de sa ville du sud de la France. Très rapidement, elle décide de choisir pour instrument l'accordéon. Un choix qui n'étonne personne, car à la maison ses tantes chantonnent Edith Piaf et Charles Aznavour.

C'est pourtant en décidant d'apprendre le piano en autodidacte, qu'Estelle découvre véritablement sa voix. Elle choisit ensuite d'intégrer une classe de musique actuelle, proposée en option dans son lycée.



En 2014, elle participe à son premier concours de chant, puis décide de tenter sa chance à The Voice. Il s'agit, pour la jeune fille, de sa première grande scène.

Elle espère pouvoir apprendre davantage, montrer son talent et prouver que l'accordéon est un instrument moderne.