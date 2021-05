Biographie de Estelle

Estelle, 19 ans de Lyon (69)





Estelle s’est toujours sentie différente physiquement. Longtemps la jeune fille n’arrivait pas à s’accepter. La musique lui a permis de reprendre confiance en elle.

Cette jeune lyonnaise se consacre entièrement à sa passion et chante tous les jours dans le métro et dans la rue. Elle se sent libérée et prend plaisir à partager ce qu’elle fait.



Aujourd’hui, Estelle se sent forte et déterminée. Elle monte sur la scène des Auditions à l’Aveugle pour montrer qui elle est vraiment et ce qu’elle sait faire.





Pour son audition à l'aveugle, Estelle interprète Heathens (21 Pilots)

Pour son épreuve des KO, Estelle a interprété Whatever It Takes de Imagine Dragons - Malheureusement Mika n'a pas sélectionné ce Talents pourr les battles. L'aventure s'arrête là