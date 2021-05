Biographie de Eugénie O'Mey

31 ans - Prévessin-Moëns (01)



TITRE CHANTÉ : "Rumor Has It" - Adèle

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE AMELIE PIOVOSO : "Besoin de personne"(Véronique Sanson)



Originaire de Suisse, Eugénie se découvre un talent pour le chant très jeune.

À 19 ans, elle quitte sa ville natale pour intégrer une école de musique à Paris.

Eugénie délaisse cependant la capitale deux ans plus tard, pour retourner sur les bancs de l'école. Tour à tour professeur de chant, spécialiste linguistique ou encore écrivain, elle s'occupe à présent pleinement de ses deux enfants, non sans jamais oublier sa passion première pour la musique.

Elle compte bien aujourd'hui faire entendre sa voix et montrer l'envergure de son talent à ses proches en participant à The Voice.