Biographie de Eva Beaufils

Une femme en quête de son mari, face au mensonge

Eva est une mère de famille comblée. C’est une amoureuse de la vie, qu’elle partage avec sa précieuse tribu : Max son petit dernier de 9 ans, Salomé son aînée de 13 ans et son grand amour, Bastien qu’elle a rencontré des années plus tôt alors qu’elle était partie étudier à New York.

Ce fut un coup de foudre immédiat. Le couple d’Eva et Bastien a toujours été basé sur une confiance absolue, tous deux sont profondément amoureux l’un de l’autre.

Un amour qui sera le moteur d’Eva et sa force tout au long de cette histoire.