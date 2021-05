Biographie de Eva

Le brigadier chef Eva Blum travaille dans le même groupe que Falco et Chevalier, au sein de la 2ème DPJ de Paris. Entre un Falco exalté et un Chevalier parfois rabat-joie, Eva incarne la stabilité. Elle sait qui elle est et ce qu'elle veut. Femme dans un monde très masculin, la police, elle en a récupéré leurs codes. Vous ne la verrez jamais en petite robe ou décolleté plongeant. Elle veut prouver qu'une femme peut faire aussi bien qu'un mec, mieux même.

Souvent délaissée par ses deux collègues, Eva souffre de ne pas être assez impliquées dans les affaires. Elle rêve de faire du terrain, du terrain... encore du terrain. Pourtant son travail au commissariat est indispensable et c'est souvent elle qui aiguille, sans qu'ils en aient toujours conscience, les recherches des deux autres.