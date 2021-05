Biographie de Evän

Evän est né dans une famille passionnée de musique. Depuis l’âge de 6 ans, il chante avec son grand-père et son papa dans des karaokés.



Aujourd’hui, Evän continue de chanter avec son papa, dans le garage de leur maison aménagé spécialement pour faire de la musique.

Fan de l’émission, Evän rêvait d’y participer mais ne se sentait pas encore prêt. C’est grâce aux encouragements de sa maman et à force de travail, qu’il se présente aujourd’hui aux auditions à l’aveugle.

Pour le jeune garçon, The Voice Kids est un gros défi qu’il se lance: « c’est un karaoké géant ». Il espère voir les fauteuils des coachs se retourner et avoir leurs précieux conseils.



Equipe : Patrick Fiori

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "See you again" (Wiz Khalifa feat. Charlie Puth)

Titre interprété lors des battles face à Marin et Lou : "Empire state of mind" (Jay Z & Alicia Keys)



Evan remporte la battle.

Lors de la demi-finale, Evän a interprété le titre "Changer" (Maître Gims).

Il est sélectionné pour la finale de The Voice Kids 3.

Pour la finale, Evän reprend « Il est où le bonheur » de Christophe Maé puis sauvé par le public, Evän reprend le titre de son audition à l'aveugle « See you again » (Wiz Khalifa) pour la finale

Evän fait partie des trois finalistes de cette saison