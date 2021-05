Biographie de Fabian

Fabian - 19 ans de Guignes (77)



Titre Interprété "Quand c'est" - Stromae





Fabian se découvre une passion pour le chant et la danse dès l’âge de 5 ans, en regardant un célèbre télé-crochet.

Il prend alors des cours de danse pendant 3 ans puis des cours de chant, quelques années plus tard, lorsqu’il rentre au collège.



Pendant son adolescence, le jeune homme s’est senti incompris, différent des autres enfants. Ce n’est qu’en entrant dans une école de comédie musicale qu’il commence à se sentir à sa place.



Aujourd’hui, Fabian rêve de chanter, de danser et de jouer la comédie. Soutenu par ses parents, il se présente sur la scène de The Voice pour prouver qu’il peut réussir et qu’il faut toujours croire en ses rêves.





Pour les battles, Matthieu et Fabian interprètent “Aussi libre que moi” de Calogero. C'est Matthieu qui remportera sa place à l'épreuve ultime.