Biographie de Fabien Cornelius

19 ans - Île Maurice



TITRE CHANTÉ : "Who's Lovin You" - Jackson 5

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE CÔME : "Message in a Bottle" (The Police)



Originaire de l'île Maurice, Fabien baigne, dès son plus jeune âge, dans la musique grâce à son père, joueur d'harmonica et à sa mère, chanteuse.

C'est à l'âge de 12 ans qu'il commence les cours de guitare.

Influencé par la soul, il publie très vite des vidéos sur Internet qui lui permettent d'acquérir une petite notoriété sur son île.

Aujourd'hui, il se produit essentiellement à l'île Maurice, sur scène et dans la rue. Proche des gens, Fabien aimerait devenir musicothérapeute.



En participant à The Voice, il souhaite acquérir de nouvelles connaissances dans l'espoir, un jour, de mettre celles-ci au service des autres.