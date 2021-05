Biographie de Fabienne Carat

Fabienne Carat, 36 ans, attrape le virus de la comédie dès son plus jeune âge. C’est à 11 ans qu’elle commence les cours de théâtre. Elle fait sa première apparition au cinéma en 2001 dans "La vérité si je mens 2". Une première expérience motivante qui la pousse à persévérer dans cette voie en prenant des cours de comédie. Elle enchaîne les castings, pièces de théâtre et courts métrages. Elle obtient notamment des rôles dans les pièces "Pop Corn", "Cendrillon", "Huit femmes" et "10 ans de mariage". On la revoit sur grand écran dans la comédie " Au secours, j’ai 30 ans !" et "In extremis" de Laurence Genou.



Mais c’est grâce à la télévision qu’elle se fait véritablement connaître du grand public. Elle joue pendant 2 ans dans la série "Bin’o Bine" et décroche, en 2005, le rôle de Samia Nassri dans la série "Plus belle la vie". On l’aperçoit également dans la série "Section de recherches".



Fabienne Carat est une véritable artiste. Passionnée par la musique, elle a enregistré un album intitulé DARKPINK.



Fabienne Carat participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Son partenaire est Julien Brugel.



Fabienne et Julien vous rendez-vous chaque samedi soir sur TF1.