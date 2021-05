Biographie de Fabienne Laval

FABIENNE LAVAL (Catherine Erhardy)



50 ANS



Vit à La Rochelle



SA FAMILLE

Mère de Bastien Laval



SA CARACTERISATION

Mère poule avec son fils, très envahissante.



SA BACK-STORY

Son mari est mort, il y a 3 ans. Depuis, elle vit seule à La Rochelle. Elle trouve du réconfort auprès de Philippe le meilleur ami de son défunt mari.



Elle débarque à l’improviste à Sète et questionne Bastien sur sa vie amoureuse. Bastien lui fait croire qu’il a une petite amie pour sa mère le lâche. Mais elle veut la rencontrer. Bastien présente Victoire comme sa fiancée mais Fabienne la déteste.



Alors qu’elle vient voir son fils à l’hôpital Fabienne est prise d’un malaise, Victoire lui fait passer des tests. Fabienne est enceinte. Elle ne sait pas comment le dire à Bastien et demande même à Victoire de lui annoncer à sa place. Quand Bastien l’apprend, il tente de la convaincre de se faire avorter mais elle refuse. Plus tard, elle revient à Sète pour des examens et souhaite s’installer chez Victoire et Bastien le temps de son séjour. Bastien convainc Victoire de continuer à jouer au couple parfait.



Elle se réjouit de la relation de Bastien et Victoire et aborde la question de leur mariage. Lorsqu’elle comprend qu’ils lui ont menti au sujet de leur relation, elle est déçue : ils sont faits l’un pour l’autre mais ils ne s’en rendent pas compte.



Fabienne est venue voir Bastien et Victoire et leur annonce que tout se passe bien avec Philippe, le père de son enfant, ils comptent même se marier prochainement. Elle incite Victoire à se marier aussi avec Bastien. Fabienne apprend par Victoire qui continue à suivre sa grossesse qu’elle attend une fille. Elle décide de l’appeler Julia. Elle vient annoncer la nouvelle à Bastien qui avait prévu une soirée cooconing chez lui. Fabienne s’agace un peu de tous les textos que lui envoie Victoire pour qu’il la rejoigne à sa soirée.



Quelques heures plus tard, elle est au chevet de son fils avec Victoire : il est dans le coma suite à un accident de voiture dont il a été victime en rejoignant Victoire à sa soirée. Elle est effondrée et en veut terriblement à Victoire qui l’a autant pressé ce soir-là. Elle se montre intransigeante avec la jeune-femme et l’exclue de toute décision concernant Bastien. Fabienne refuse de faire opérer son fils, car cette opération est particulièrement risquée, au grand désespoir de Victoire qui essaye de la convaincre jusqu’au bout. Elle décide alors de rapatrier Bastien à La Rochelle sans en parler à Victoire qui le voit partir impuissante.