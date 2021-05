Biographie de Fanny

Fanny est une belle et jeune fille aux caprices parfois digne d'une diva. Séductrice, elle en fait tomber plus d'un dans ses filets. Au départ en couple avec Antoine et son meilleur ami, elle les délaisse pour Nicolas. Il décide cependant de cesser cette histoire sans avenir. Fanny finit alors dans les bras de Christian dont elle tombe éperdument amoureuse...Ils forment un couple solide jusqu'à ce que « Cri-Cri d’amour’ » cède à son désir pour Aline. C'en est trop pour Fanny qui le quitte avec fracas. Elle accepte finalement les excuses de Christian et continue de vivre son idylle avec lui malgré les avances incessantes de son producteur Eric Favat.

Elle fait également face à la surprise inattendue faite par son père biologique, qui est en réalité un imposteur attiré uniquement par l’argent de Fanny. Elle finit par quitter Christian et partir aux Etats-Unis avec Favat, handicapé à vie suite à un accident de voiture.