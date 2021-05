Biographie de Fanny

FANNY - 22 ANS - MARSEILLE

Son parcours : Les Marseillais South Africa



Sa personnalité :

Découverte dans les Marseillais South Africa, la jeune candidate enchaîne trois relations en un mois et demi avec Julien Tanti, Kevin, Rémi. Allumeuse et dragueuse, Fanny est un don juan au féminin. Son passé est chaotique, Fanny perd son papa à l’âge de 10 ans et grandit seule avec sa sœur et sa maman tombée dans une dépression. Cette histoire de famille rend Fanny rapidement indépendante, à l’âge de 22 ans, elle acquiert une maturité incroyable.



Son parcours amoureux :

Contrairement à sa sœur, le jeune femme ne trouve pas de satisfaction amoureuse. Elle est balancée entre une relation avec un homme ou avec une femme. Elle se rapproche des filles avec qui elle tente une relation mais elle n’est jamais tombée amoureuse… Avec les hommes c’est tout aussi compliqué, elle adore les charmer sauf qu’une fois en couple elle prend le dessus jusqu’à écraser son partenaire. Elle aime le « game », la séduction et va jusqu’à draguer 3 hommes en même temps pour combler le manque d’affection.



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

Fanny se cherche encore, Lucie devra aiguiller Fanny sur son orientation sexuelle : fille ou garçon. La jeune femme cherche également à comprendre pourquoi à 22 ans elle n’arrive pas à vivre de relation sérieuse.