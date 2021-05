Biographie de Fanny

24 ans - Son secret est "J'ai déjà participé deux fois à Secret Story"

Elle quitte l'aventure après 9 semaines de jeu face à Julien lors du Prime Halloween du 27 octobre 2016.



Compte Facebook @Fanny-Rodrigues-Secret-Story-10

Compte Twitter @FannyR_SS10

Compte Instagram @fannyrodrigues_secretstory10



Ce que l’on doit savoir à son sujet…

Elle est d’origine Suisse mais vit au Portugal depuis 4 ans avec son fiancé Joao

Elle mesure 1m54, un petit bout de femme pleine d’énergie!

Elle est Sagittaire

Epicurienne, elle profite de la vie à 100 % . Son quotidien ? Rire toute la journée!

Elle est de nature fusionnelle et possessive, et partage tout avec son fiancé Joao

Unis comme les doigts de la main, sa famille est sa force!

Elle adore la mode et tient une boutique de vêtements.

Elle a également créé un blog pour partager sa passion sur les réseaux sociaux où elle a plus + de 200 000 followers

Très joueuse et combative, elle compte bien faire partie des finalistes



Dans le programme ?

Il faut s’attendre à ce que Fanny soit une pièce maitresse du jeu par sa franchise . Touchante et instinctive, elle a toutes ses chances pour conquérir le public. « J’ai un cœur à la place de ma bouche, tout ce que je pense, je le dis . Je n’ai pas de filtres. »