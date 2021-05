Biographie de Fanswa

Fanswa, 49 ans de Point-à-Pitre (Guadeloupe)





Originaire de Guadeloupe, Fanswa est un musicien traditionnel.

Tous les jours, dans les rues de Point-à-Pitre, il chante et joue du Kà, un instrument de percussion, pour perpétuer cette musique de joie et d’amour.



Pour participer à The Voice, Fanswa traverse l’Océan et vient partager avec le public français cette musique traditionnelle qui lui est si chère.





Pour son audition à l'aveugle, Fanswa a interprété Moral – Sonjé- (Ti Celeste) - chant traditionnel antillais

Pour son épreuve des KO, Fanswa – Les feuilles mortes (Yves Montand) - sélectionné.

Pour leur épreuve des Battles, Clément VS Fanswa – Ave Cesaria (Stromae). Soprano, leur coach, a décidé d'éliminer Fanswa et de garder Clément pour les grands shows en direct.