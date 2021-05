Biographie de Fergessen

43/35 ans - Ban-de-Sapt (88)



TITRE CHANTÉ : "Eleanor Rigby"

TITRE CHANTE AUX BATTLES CONTRE GUILHEM : "Help Myself" (Gaëtan Roussel)



L'histoire des Fergessen commence, il y a 16 ans, dans un café-concert, où se produit David. Michaela monte sur scène pour l'accompagner le temps d'un duo : ils ne se quitteront plus.

Elle, est alors étudiante pour devenir traductrice et lui, est musicien.

Si aucun d'entre eux ne souhaitait partager le rôle de chanteur, ils se rendent compte que leurs voix s'unissent parfaitement et assemblent leur talent.

Après avoir vécu 10 ans à Paris, ils s'installent dans les Vosges en 2011. Ce changement de décor leur permet de repartir à zéro et de travailler, au grand air, sur leur projet d'album.

Après plus de 80 dates de concerts en 2014, ils souhaitent, aujourd'hui, grâce à The Voice, tenter une nouvelle aventure, s'amuser, et se faire connaître du grand public.