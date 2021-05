Biographie de Ferhat

Ferhat rejoint l'équipe de Jenifer grâce à son interprétation de "Stay" de Rihanna.

Ferhat chante depuis toujours et déclare que c’est une passion qui ne s’arrêtera jamais : « Je chante 20 à 30 fois par jour ! ». Souvent moqué à l’école pour sa sensibilité, il trouve à travers la musique, la force de passer au-dessus de tout ça : « Aujourd’hui, je laisse couler. Je me suis fait un caractère ».

The Voice Kids est l’occasion pour lui de prouver son talent et de prendre une revanche sur les personnes qui se sont moquées de lui : « Quand je chante, je suis libre. On ne peut pas se moquer, on ne peut pas m’attaquer ».