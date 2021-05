Biographie de Flore Vallorta

Flore Vallorta (Anne Caillon)

Veuve de Fabrice Vallorta

Belle-fille de Léonard et Elisabeth Vallorta

Belle-sœur d’Eddy Vallorta

Mère de Bart Vallorta

Femme intelligente et ambitieuse, l’une des rares à bien s’entendre avec Léonard. Une femme d’une grande influence. Assez secrète, s’épanche peu, mais sait faire preuve d’une grande volonté pour arriver à ses fins. Une très bonne mère pour Bart.

Femme charismatique, battante et déterminée, Flore l’a toujours été. Engagée à 22 ans au service export de la société Vallorta, Flore ne met pas longtemps à en devenir la chef, à se rendre indispensable aux yeux de Léonard, et à se glisser dans le lit du séduisant Fabrice. Mais Fabrice lui avoue sa liaison avec la très jeune Anna, imprudemment tombée enceinte. Et Fabrice est déterminé : il veut partir avec Anna. Effondrée à l’idée de perdre l’homme qu’elle aime et la vie dont elle rêve, Flore le supplie de réfléchir, de ne pas la quitter… Car elle aussi est enceinte. Mais 8 jours plus tard, Fabrice perd la vie dans un accident de voiture alors qu’il allait avec Eddy chercher leur mère, partie avec son amant.





SA BACK-STORY





Flore retrouve sa belle-mère inconsciente après sa tentative de suicide, elle la sauve.





Lorsque Flore découvre ce qui est arrivé à Anna, elle décide de se rapprocher de Chloé pour pouvoir réagir si jamais Anna se met à parler de leur pacte. Mais au fil des jours, elle se lie sincèrement d’amitié avec Chloé.





Lorsque le secret du pacte est révélé, Flore devient le suspect numéro 1 dans l’affaire de l’explosion des bateaux, elle est donc incarcérée, mais rapidement innocentée.





Bart lui en veut terriblement de lui avoir menti toutes ces années. Il lui demande son émancipation. Elle est persuadée que c’est Anna qui lui met de mauvaises idées dans la tête.





Lorsque Bart apprend qu’il est compatible pour la greffe de rein à Judith, elle essaie de l’en dissuader. Elle découvre que Bart s’est rapproché d’un saisonnière du domaine, Mathieu Vannier (Grégory Auclair). Elle ne voit pas cela d’un très bon œil et demande à Mathieu de rester à l’écart de son fils. Elle est troublée par Mathieu qui lui rappelle étrangement Fabrice. Elle lutte contre ses sentiments mais petit à petit tombe amoureuse de lui.





Flore est victime de malaises de plus en plus récurrents. Quand Marianne lui apprend qu’elle est empoisonnée à l’atrazine, Flore est persuadée que c’est Mathieu qui trafique ses médicaments. Il a beau clamer son innocence, elle ne le croit pas. Il est alors contraint de la menacer pour la faire fuir le domaine et qu’elle cesse ainsi d’être empoisonnée. Elle demande de l’aide à Anna qui décide d’enquêter sur Mathieu. Plus tard, Flore se rend compte de son erreur, c’est Elisabeth qui l’empoisonnait pour ne pas qu’elle reprenne le domaine.





Lorsqu’elle découvre la véritable identité de Mathieu, elle le rejette. Voyant le sincère attachement entre Bart et Grégory, Flore finit par lui pardonner.





Alertée par Chloé, Flore s’inquiète pour les ados de Sète qui font des défis de plus en plus dangereux. Elle met en place une cellule de crise avec des parents d’élève. Flore aide Chloé et Sandrine à trouver qui se cache derrière le jeu de l’ange. Grâce au faux profil d’ado que leur a créé Bart, elles tentent toutes les 3 de piéger l’Ange Noir mais sont victimes d’une fusillade. Heureusement, aucune n’est blessée, c’était un avertissement.





Grégory a décidé de rester en Chine. Flore hésite à tout quitter pour le rejoindre. Elle met finalement fin à sa relation avec lui.





Après toutes ses années, Flore appréhende le retour de Thomas, son amour de jeunesse. Si elle pense ne plus être la jeune-fille qu’elle était, Thomas se montre immédiatement séducteur avec elle. Il aimerait qu’ils reprennent leur histoire là où elle s’était arrêtée. Mais Flore pense que cela va trop vite, même si elle est toujours aussi troublée par lui.





Dans un premier temps, elle ne sait pas que Thomas est en possession du sac d’argent que des bandits –Angelina et Rafael- cherchent à récupérer. Thomas lui dit la vérité à ce sujet lorsqu’il vient lui rendre visite à l’hôpital. Flore s’est faite agressée par Rafael qui s’en est pris à elle pour faire chanter Thomas.





Quand Flore découvre qu’Angelina et Thomas ont eu un passif amoureux, il essaye de la rassurer mais Flore a peur d’être blessée à nouveau, surtout que sa rivale lui demande de ne plus s’approcher de Thomas. Quand elle surprend un baiser entre Thomas et Angelina, Thomas ne peut pas lui dire qu’il a agi dans le cadre d’une mission pour la police. Mais quand elle apprend la vérité, Flore ne pardonne pas à Thomas pour autant. Ils finissent néanmoins par retomber dans les bras l’un de l’autre mais Thomas se remet à griller les étapes pour Flore… Après avoir rencontré Bart, il se met dans l’idée de prendre un appartement avec elle. Elle n’ose pas avouer la vérité à Thomas et lui ment en lui disant que Bart n’est pas prêt. Thomas est blessé lorsqu’il apprend la vérité. Elle s’excuse en l’invitant en weekend.





Lorsque Chloé lui demande de lui accorder l’accréditation provisoire pour accueillir Noé, Flore ne peut pas intervenir en sa faveur.





Flore remet une médaille de Chevalier de l’Ordre de la Santé publique à Marianne lorsque l’affaire du corbeau explose.





Pensant être enceinte, elle en parle à Thomas qui s’en réjouit. Flore ne s’attendait pas à une réponse positive de sa part. Quand le test s’avère négatif, Thomas est déçu contrairement à Flore qui se rend compte qu’elle n’a pas envie d’avoir un autre enfant. Elle met du temps à lui faire part de son ressenti par peur de le blesser. Effectivement, Thomas se vexe quand elle lui en touche un mot. Il pense que Flore ne l’aime plus, bien qu’elle lui assure le contraire.





Flore réfléchit à l’idée d’avoir un enfant avec Thomas. Il a compris qu’elle avait besoin de temps pour prendre une telle décision. Suite à une auscultation à l’hôpital, elle apprend que ses chances de concevoir sont faibles, mais non nulles, ce qui réjouit Thomas.