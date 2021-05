Biographie de Florence

Florence a 43 ans et est éducatrice dans l'Hérault (34). Elle a 2 enfants.



Florence n'a pas la langue dans sa poche, elle clame toujours haut et fort ses opinions, ce qui peut parfois agacer... Impulsive, cette originaire de l'Hérault réagit toujours au quart de tour.

Educatrice au grand coeur, Florence utilise la danse hip hop pour valoriser les jeunes dont elle s'occupe.

Elle revient pour la nouvelle édition de Koh Lanta plus déterminée que jamais.