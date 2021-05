Biographie de Florent Marchand

La musique est une histoire de famille chez Florent Marchand. Depuis son plus jeune âge, chaque repas dominical se termine en karaoké. En parfait autodidacte, le jeune homme de 17 ans apprend le piano, la guitare et depuis 3-4 ans, chante pour s’accompagner. C’est entouré de toute sa famille, banderole à la main et tee-shirt de soutien, que Florent Marchand monte sur la scène de « The Voice » avant tout pour la rendre fière.







Auditions à l’aveugle :

Pillowtalk – Zayn