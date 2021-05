Biographie de Florent Mothe

Après avoir joué pendant près de dix ans dans deux groupes différents, la carrière de Florent Mothe ne décolle pas. Il ne se décourage pas et continue à poster ses performances et ses chansons sur Myspace. Ses compositions arrivent jusqu’aux oreilles de Dove Attia qui lui propose un rôle dans la comédie musicale Mozart Opéra Rock. Il interprète le rôle d’Antonio Salieri et grâce au titre L'Assasymphonie, il remporte le prix de la révélation francophone de l’année et le prix de la chanson francophone de l’année au NRJ Music Awards 2010. En 2013, il se consacre à l’enregistrement de son premier album solo, Rock In Chair, sorti sur le label Warner. Dove Attia lui propose deux ans plus tard d’enfiler le costume d’Arthur dans sa nouvelle comédie musicale : La légende du roi Arthur. Une nouvelle fois, le succès est au rendez-vous pour Florent Mothe et Camille Lou.

En 2016, il participe à Danse avec les Stars et aura le privilège de faire ses premiers pas de danse aux côtés de Candice Pascal.

SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Florent Mothe et Candice Pascal ont dansé une rumba sur "The Hill" (The Weeknd).

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Florent Mothe et Candice Pascal ont dansé un jive sur "Baila" (Alliage).

PRIME DU 29 OCTOBRE 2016 : Une valse pour Florent Mothe et Candice Pascal sur « Unchained Melody » (Ghost).



PRIME DU 5 NOVEMBRE 2016 : Un tango argentin pour Florent Mothe et Candice Pascal sur "Libertango" (Grace Jones).

PRIME DU 10 NOVEMBRE 2016 : Une samba pour Florent Mothe et Candice Pascal sur « Duele El Corazon » (Enrique Iglesias).

PRIME DU 19 NOVEMBRE 2016 : Une danse contemporaine pour Florent Mothe et Candice Pascal sur « Lili » (Aaron).

PRIME DU 26 NOVEMBRE 2016 : Un pasodoble pour Florent Mothe et Candice Pascal sur « The Final Countdown » (Europe) suivi d'un foxtrot sur Fifty Shades Of Grey .

PRIME DU 3 DECEMBRE 2016 : Un bollywood en trio pour Florent Mothe, Candice et Priscilla sur « Dola Re Dola » (Devdas) suivi d'une rumba sur « Je te Promets» (Johnny Hallyday).

Florent Mothe sera éliminé aux portes de la demi-finale de Danse avec le stars, face à Karine Ferri.