Biographie de Florent Pagny

Né en 1961 à Chalon-sur-Saône, Florent Pagny n'a pas commencé derrière un micro mais devant la caméra ! Arrivé seul à Paris à 16 ans pour réaliser son rêve, il est repéré par Dominique Besnehard et rencontre en 1980 Marceline Lenoir qui devient son agent. Grâce à elle, il décroche des petits rôles dans quelques films comme L'As des As, Inspecteur la Bavure ou Les surdoués de la première compagnie.

Mais c'est bien grâce à la musique que sa carrière va décoller. Passé par le conservatoire de Levallois-Perret lors de son arrivée dans la capitale, il se forme au chant classique et travaille sa voix de baryton léger. Le succès arrive en 1987 avec le titre N'importe quoi, produit par Gérard Louvin et qui reste huit semaines à la première place du Top 50. Son premier album Merci, sorti en 1990, est certifié disque d'or.

Son troisième album, Rester vrai, sorti en 1994, marque un tournant dans sa carrière. Florent Pagny collabore alors avec Jean-Jacques Goldman sur les titres Est-ce que tu me suis ? et Si tu veux m'essayer. En 1995, l'album Bienvenue chez moi s'écoule à 1,5 millions d'exemplaires. Florent Pagny fait alors une tournée triomphale, avec en point d'orgue un passage au Zénith de Paris et à Bercy.

En 1997 sort l'album Savoir Aimer. C'est à ce jour son plus grand succès avec 1,8 millions d'exemplaires écoulés. Pour la première fois, il décide de n'être qu'interprète sur le disque, laissant l'écriture et la composition des morceaux à d'autres (Pascal Obispo, Lionel Florence, Zazie, Art Mengo et encore Jean-Jacques Goldman). Une stratégie payante qui deviendra ensuite sa seule et unique façon de faire. En 1998, c'est la consécration avec la Victoire de la musique dans la catégorie "Artiste interprète masculin de l'année". L'album restera quatre ans dans le Top Album France.

Ses septième et douzième albums studios, Ailleurs Land (2003) et Vieillir avec toi (2013), sont également devenus des classiques de la chanson française, portés par les tubes Ma liberté de penser et Les murs porteurs. Ils ont tous les deux été certifiés disque de diamant.

Florent Pagny connaît également le succès à la télévision en devenant coach de The Voice en 2012 pour le lancement de la célèbre émission de TF1. Pour cette première saison, il est le coach du grand gagnant Stéphan Rizon. Une performance qu'il réédite en 2016 en coachant Slimane, vainqueur de la saison 5, ce qui fait de lui le seul coach à deux victoires au palmarès !

Après deux ans d'absence, il revient en 2021. Tel un gardien du temple, il pourra faire parler son expérience, s’appuyer sur toute sa connaissance des Voix pour tenter de décrocher un troisième trophée. C’est le retour de l’une des plus grandes voix françaises, expert de la technique vocale et fin stratège dans cette compétition qu’est The Voice.





Dates-clés

Depuis 2012 : coach de The Voice



2001 : parrain de la première Star Academy

1998 : Artiste interprète masculin de l'année aux Victoires de la musique





Discographie

1990 : Merci

1992 : Réaliste

1994 : Rester vrai

1995 : Bienvenue chez moi

1997 : Savoir Aimer

1999 : RéCréation

2000 : Châtelet Les Halles

2001 : 2

2003 : Ailleurs Land

2004: Baryton

2006 : Abracadabra

2007 : Pagny chante Brel

2009 : C'est comme ça

2010 : Tout et son contraire

2012 : Baryton : Gracias a la vida

2013 : Vieillir avec toi

2016 : Habana