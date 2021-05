Biographie de Florent Ré

FLORENT RÉ - 30 ANS - MARSEILLE



Son parcours : Qui veut épouser mon fils, Les Princes de l’Amour 1, Île des vérités 1



Sa personnalité :

L’amour il le connaît ! Ce grand séducteur adore charmer les filles et pourtant ce don juan a peu confiance en lui. Un poil narcissique, Florent passe sa vie à la salle de sport: il faut être beau pour plaire.



Son parcours amoureux :

Florent se décrit comme un homme à femmes, il cumule les conquêtes et souhaite se poser pour vivre désormais une vraie histoire. Le trentenaire souhaite se poser comme ses amis d’enfance avec l’idée de ne plus être seul comme un poisson rouge aux repas familiaux. Le jeune homme est un petit enfant malgré le cap des 30 ans. Sa première relation fut un échec suite à un conflit entre sa copine et sa famille. Après sa seconde relation, le jeune homme perd confiance en lui.



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

Après de nombreux échecs en couple et une accumulations de conquêtes, Florent espère que Lucie arrivera à lui redonner confiance en lui et surtout… à le canaliser.