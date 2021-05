Biographie de Fonetyk & Dama

Fonetyk, 28 ans et Dama, 29 ans de Seine-et-Marne (77)



Titre interprété : "Cosmo" - Soprano



C’est par un coup du destin que ce duo participe aux Auditions à l’Aveugle.

Fonetyk, 28 ans, chauffeur poids lourd et Dama, 29 ans, responsable de magasin sont amis depuis le lycée et font de la musique pour passer le temps.



Alors qu’ils enregistrent en studio, les équipes de casting de The Voice, présentes au même endroit ce jour-là, les repèrent et leur proposent d’auditionner.

Ce duo détonnant décide de saisir sa chance.

Fonetyk et Dama se lancent le challenge de représenter sur la scène de The Voice, un mélange de pop et de R’N’B, style musical différent, que l’on entend rarement mais qui leur est cher.



Ce binôme Rap/chant inédit espère se démarquer et séduire les coachs par son audace et son originalité.



Pour les battles, Vincent et Fonetyk & Dama s’affrontent sur « Hall of Fame » de The Script ft. Will I Am. C'est Vincent qui remportera sa place à l'épreuve ultime.