Biographie de Francine et Florian

Saint-Raphaël Francine, mère au foyer Florian, responsable d'une salle de sport et agent immobilier Francine est l'incarnation même de la mère bienveillante.



Elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter lorsque Florian, son "petit bébé" de 26 ans, sort le soir. Elle passe donc son temps à le harceler au téléphone dès qu'il est loin d'elle ! Si Francine, chrétienne très pratiquante, a d'ores et déjà prévenu son fils qu'il pourrait rester chez elle toute sa vie, elle souhaite néanmoins qu'il trouve une fille sérieuse, si possible croyante et pratiquante, avec qui il pourrait fonder une famille. Et Florian en a bien conscience : "Ma mère rêve que je rencontre la fille de La petite maison dans la prairie !" Mais pour lui, l'amour est ailleurs... Partout ailleurs...



En participant à la grande aventure de Qui veut épouser mon fils ?, Francine s'apprête à vivre l'expérience la plus étonnante de sa vie. Entre rebondissements, expériences inédites et découverte de la vie amoureuse de son fils, cette maman n'est pas au bout de ses surprises !