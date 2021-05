Biographie de François Micheletto

François, âgé de 36 ans est né dans les Vosges, François a grandi à Chypre, pays d’origine de sa mère. Il commence à chanter dès l’âge de 7 ans dans les chorales scolaires; en parallèle, il participe à des championnats mondiaux de tir à l’arc, son autre passion. Baccalauréat en poche, il quitte son île pour Nancy où il poursuit ses études en médiation culturelle et intègre une troupe de théâtre. En 2001, le jeune homme décide de s’installer à Paris et travaille comme barman et DJ dans les milieux du métal et du underground. Depuis son retour à Chypre il y a 10 ans, François est chanteur professionnel. Il travaille avec plusieurs groupes aux styles divers: rock, métal, blues, jazz. Il a déjà sorti 2 albums et fait des tournées aux Etats-Unis et en Europe. Malgré une certaine notoriété à Chypre, François est avide d’expériences et décide, aujourd’hui, de tenter l'aventure The Voice, sa première grande scène en France.





Titre interprété, lors des auditions à l'aveugle : « With or without you» - U2

En battles face à Slimane, François perd sur le titre "The Show Must go On" (Queen)