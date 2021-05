Biographie de Fred Marquand

Fred Marquand est commandant de Police et travaille depuis près de 5 ans avec Alice. Divorcé, la quarantaine, un peu bourru, mais pas sans charme, c'est un flic tenace, mais aussi le père d'une grande fille de 20 ans qui lui en a fait voir parfois plus que certains prévenus. Sans attache sentimentale, il avançait de rencontre en rencontre jusqu'à ce qu'il croise Alice et qu'elle bouleverse sa vie. Longtemps, il a préféré s'effacer. Peut-être pour mieux veiller sur elle et la protéger. Mais alors que le procureur Divo s'acharne sur elle, il fera tout pour l'aider. Elle a quitté le père de son enfant pour se rapprocher de lui, il ne laissera rien l'abîmer. A moins que ce ne soit lui qui se mette en danger...