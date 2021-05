Biographie de Fred

Fred est vendeur de voitures de collection. Il aime les signes extérieurs de richesse : c'est un grand enfant que le bling bling rassure. Tout en lui est énervant ! Il est menteur et même un peu lâche, mais il a bon fond et il éprouve un amour profond pour ses amis. Il fait partie de ces êtres agaçants qu'on finit toujours par excuser ! Fred est quelqu'un d'extrêmement fragile qui a peur de ne pas être à la hauteur. Joueur de poker, il est toujours fauché et c'est Olivier qui lui donne de l'argent. Fred forme avec Nathalie un couple plutôt tumultueux mais il reste fasciné par la droiture et la franchise de la femme qu'il aime. D'ailleurs, Nathalie doit faire preuve de beaucoup de tolérance face à ce grand gaillard qui a parfois du mal à faire face aux problèmes. Mais ils s'aiment vraiment et vivent une aventure passionnelle et charnelle. Dans leur couple, ce sont de grands ados !