Biographie de Freddy

Finaliste de l'édition "Le choc des héros" en 2010 Participant à Koh-Lanta 2009 La revanche des héros 2012 Freddy 29 ans est ingénieur dans le Nord (59) et est célibataire.



Cet aventurier a remporté 6 victoires dans les épreuves. Tombé en 2010 contre plus fort que lui au Choc des Héros face à Grégoire, Freddy était revenu en 2012, sûr de sa réussite.

Pour sa troisième participation, il n'avait rien laissé au hasard. Sur le camp, l'ingénieur a encore prouvé toute l'étendue de son savoir-faire. Dans les épreuves, il a été celui que tout le monde veut affronter. La Revanche des Héros a été l'occasion pour cet aventurier, de se confronter à des concurrents plus forts. C'est auprès de ses adversaires qu'il a pu partager et apprendre des techniques de survie, de pêche et de chasse plus performantes.

Il revient pour la nouvelle édition de Koh-Lanta plus déterminé que jamais.



Interview de Freddy :

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?

Je ne pourrai jamais oublier la cinquième nuit sur l'île de Palau. Sous une pluie battante, frigorifié et trempé de la tête aux pieds, il a fallu se battre toute la nuit pour sauver le feu. A ce moment précis, j'ai réalisé que Koh-Lanta était une aventure authentique, où j'aurais à repousser mes limites. A contrario, je garde un très bon souvenir de ma victoire au jeu des vers dans l'édition Le Choc des Héros. Elle m'a permis de partager le quotidien de Stockman, un cow-boy calédonien, qui devait déplacer un troupeau de bovins d'une vallée à l'autre. Je garde un très bon souvenir de cet après-midi.



Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?

Je regrette profondément d'avoir accordé ma confiance à un aventurier qui m'a ensuite trahi. En revanche, je n'aurais jamais pensé arriver à faire du feu, y être parvenu reste ma plus grande fierté.



Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ?

Ce nouveau Koh-Lanta est l'occasion de me confronter à des aventuriers plus forts auprès desquels je veux partager et apprendre des techniques de survie, de pêche et de chasse plus performantes, que je partage avec Grégoire.