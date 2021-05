Biographie de Frédéric Artaud

Fonction : Spécialiste en analyse Chimie/Biologie, il expérimente le terrain depuis peu.

Issu d'une famille aisée, il a choisi la Police par rébellion (et par envie d'autre chose) et s'est finalement retrouvé dans la Police Scientifique grâce à ses études en Biologie.



Très heureux d'avoir intégré le RIS, il tente maintenant de tout faire pour briller dans l'équipe et devenir l'égal des autres. Il se voit plus " challengé " que jamais au sein du labo et a à coeur de prouver sa valeur aux yeux de tous. Il n'est pas qu'un gosse de riche qui est arrivé là par hasard. Il veut montrer qu'il a un avenir dans la Police Scientifique. Le problème, c'est qu'il veut tellement bien faire qu'il en est un peu maladroit : il rate des expériences, il oublie des choses, il saute trop vite aux conclusions...

L'arrivée de Maxime Vernon pousse Fred a donné le meilleur de lui-même. En bon premier de la classe, il veut épater son nouveau patron. Et Vernon lui rend bien : il a beaucoup de sympathie et d'admiration pour ce jeune technicien.

Pendant son absence du RIS, Fred a rencontré Julia, une journaliste scientifique. Pour elle et parce qu'elle s'inquiétait pour sa vie, il a quitté définitivement son job de flic pour travailler dans un laboratoire pharmaceutique. Il réintègre le RIS mais le cache à Julia...