Biographie de Frederic Longbois

Avec une maman comédienne, Frédéric Longbois baigne depuis toujours dans un univers artistique.

A 5 ans, il sait déjà le métier qu’il veut faire : chanteur. Personnage atypique, Frédéric commence comme directeur artistique dans la coiffure. Grâce à son métier, il fait beaucoup de rencontres qui lui permettent d’exercer sa passion première. Il chante alors en Roumanie et dans plusieurs spectacles d’Opéra notamment.

Cet artiste aux multiples facettes écrit également des chansons et tourne dans de nombreux films. Après s’être accompli dans plusieurs domaines, il souhaite, aujourd’hui, se réaliser pleinement dans la musique. Pour ce grand fan de l’émission, les Auditions à l’aveugle sonnent comme une évidence. Travailleur acharné, Frédéric se sent prêt à affronter la scène de The Voice.





Auditions à l’aveugle :

Bécassine – Chantal Goya