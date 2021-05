Biographie de Frédéric Riboni

A 39 ans, Frédéric Riboni a déjà 15 ans d'expérience !



Son diplôme d’agencement en espaces intérieurs lui permet d’envisager les biens qu’il visite avec un œil différent.

Egalement conseiller en gestion de patrimoine, il n’est jamais à cours d’idée pour accompagner ses clients.



Véritable boute-en-train, Frédéric est un agent qui marque les esprits. Avant tout fin psychologue, il trouve rapidement les bons mots pour réconforter ses clients face à une situation difficile. Il ne perd jamais de vue sa priorité qui est l’épanouissement de ses clients.





L’EXPÉRIENCE ET L’HUMOUR



L’agent expansif instaure rapidement un climat chaleureux et familial. Avant d’entamer la visite, il installe confortablement la famille sur le canapé pour faire connaissance et bien comprendre la recherche en question.



Réactif, il saisit très vite toutes les perches qu’on lui tend pour mieux orienter la recherche toujours avec beaucoup d’humour. Frédéric a le compliment facile et sait séduire son auditoire.



Franc et honnête, il ne ment jamais sur la faisabilité de la recherche et pousse le client à se remettre en question pour réorienter sa recherche.