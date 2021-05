Biographie de Gabano

GABANO - 34 ans - TOULOUSE



Sa personnalité :

Il se décrit lui-même comme un homme insupportable et difficile à vivre. Papa d’une petite fille, il a du mal à laisser quelqu’un entrer dans sa vie et son univers. Son principal problème ? Il accorde sans doute trop d’importance au physique des filles qu’il rencontre. Découvert dans Les Princes de l’amour 3 & 4 puis revu dans Les Marseillais vs le reste du monde, Gabano est un grand séducteur.



Depuis combien de temps est-il célibataire ?

Gabano est célibataire depuis 39 jours. Après une relation très médiatisée avec Vanessa Lawrens qui l’a quitté du jour au lendemain, le beau brun toulousain cherche à retrouver l’amour. Il a été profondément marqué et déçu par l’attitude de Vanessa.



Sa problématique :

Gabano cherche la femme parfaite. Celle sur laquelle les hommes se retourneront lorsqu’ils iront au restaurant, celle qui aura quelque chose de plus dans le regard. Belle, intelligente, elle devra aussi savoir prendre le dessus sur lui le cas échéant, le remettre à sa place et faire preuve de caractère. Un profil rare que Gabano cherche depuis longtemps !