Biographie de Gabriel Laurent

Gabriel Laurent se découvre une passion pour la musique à l’âge de 15 ans. Quelques années plus tard, il déménage sur Paris pour tenter sa chance. Alors que son album est prêt, les choses ne se passent pas comme prévu. Déçu, il décide de faire une pause pour se consacrer à autre chose. Le jeune homme de 39 ans devient alors praticien en massage bien-être et vendeur de voitures de collection. Il y a 1 an, alors qu’il se produit, pour le plaisir, sur une scène ouverte, Gabriel se fait repérer par les équipes de casting de « The Voice ». Pour lui, c’est un signe du destin qui lui permet de vivre un rêve qu’il a voulu vivre il y a quelques années.







Auditions à l’aveugle :



Such a shame – Talk Talk