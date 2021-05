Biographie de Gabriel

La trentaine, Gabriel travaille dans la société familiale d’équipements pour le surf.

Sa rencontre avec Margot (Lætitia Milot) vient bouleverser sa vie jusque là organisée autour de sa bande de potes et de leurs virées festives.

Attiré par la jeune femme, Gabriel ne la comprend pas et se sent utilisé puis rejeté…