Biographie de Gabriel

Sa passion pour la musique, et notamment pour l’Opéra, Gabriel l’a eu très jeune lorsqu’il a entendu La Castafiore dans «Tintin». Jusqu’à l’âge de 20 ans, cela reste un plaisir pour le jeune homme. C’est en chantant au mariage de son frère qu’il prend conscience qu’il veut en faire son métier. Il met alors un terme à son poste de gérant de restaurant. A tout juste 22 ans, Gabriel est chanteur professionnel et se produit dans des maisons de retraite, des mariages et des hôpitaux. Pour lui, participer à « The Voice » est une chance de monter sur une grande scène et de vivre une aventure extraordinaire. Ce soir, le jeune homme chante «J’te le dis quand même» de Patrick Bruel, en hébreu, titre qui a une signification particulière pour lui, puisque c’est la chanson qu’il avait interprétée au mariage de son frère et qui a été le déclic de son envie de vivre de sa passion.









Auditions à l’aveugle :

J’te le dis quand même – Patrick Bruel