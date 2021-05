Biographie de Gabriella

Originaire du Québec, Gabriella, 22 ans, apprend le violon dès l’âge de 6 ans. Poussée par le désir de créer ses propres compositions, le chant arrive dans sa vie quelques années plus tard.



Après un album solo et des collaborations avec d’autres artistes au Canada, cette amoureuse de la France (elle en a même écrit une chanson) participe aujourd’hui à The Voice pour se faire connaître du public français et parcourir le monde avec sa musique.



En interprétant « The Scientist » au violon, elle souhaite amener un peu de nouveauté et de folie sur le plateau de The Voice.











Twitter : @GabriellaLab



Titre interprété lors des auditions à l'aveugle « The Scientist » (Coldplay)

Titre interprété lors des Battles,face à Ilowna sur le titre "CASTLE IN THE SNOW" (The Avener & Kadebostany)

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Grannhild et Mirella "Fais moi une place" (Julien Clerc)

Titre interprété lors du premier grand show en direct "Stressed Out" (Twenty One Pilots)

Titre interprété lors du deuxième grand show en direct "Aussi libre que moi" (Calogero) - Talent éliminé par son coach Mika