Biographie de Gaëlle Birgin

30 ans - Longeville-Les-Metz (57)



TITRE CHANTÉ : "Titanium", David Guetta & Sia.

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE TRUDY : "Lady Marmelade"



Originaire de Lorraine, Gaëlle se lance dans la chanson à l'âge de 17 ans, lorsqu'une amie l'inscrit à son tout premier casting, où elle se hisse à la première place.

En 2005, la jeune femme est repérée par un producteur lors d'un concert à Metz. Elle décide de partir s'installer à Paris, où elle fait plusieurs scènes. Sa voix lui permettra par la suite de voyager à l'étranger, notamment à Malte, où une chaîne d'hôtels lui propose de venir chanter dans ses établissements.

De retour dans sa région natale, Gaëlle vit, aujourd'hui, de la chanson. Elle se produit régulièrement en première partie de concerts, dans des cafés-théâtres, sur différentes scènes de sa région... Elle alterne les projets solos et les concerts avec son groupe de pop-rock.

Soutenue par sa famille, Gaëlle se lance dans l'aventure The Voice pour faire des rencontres artistiques et se prouver qu'elle peut réussir.