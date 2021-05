Biographie de Gage (volé)

Gage

42 ans de Paris (75)





Né à Montréal, d’origine Haïtienne, Gage arrive en France pour faire les premières parties des concerts de son ami Corneille.

Grâce à cette expérience incroyable, il fait connaissance avec son public français, signe dans une musique de disque, sort un album et décroche son premier disque d’or.



Du Bataclan en pensant par le Zénith, Gage a su remplir les scènes mythiques de la chanson française.

Pourtant, en 2012, tout s’arrête. Touché par le tremblement de terre qui survient en Haïti, il retourne auprès des siens et prend la décision d’arrêter la musique.

Aujourd’hui, Gage veut reprendre là où il s’est arrêté et voir s’il a encore sa place dans ce milieu.





Pour son audition à l'aveugle Gage a interprété All Night Long - (Lionel Ritchie)







Pour son épreuve des KO, Gage a interprété Purple Rain de Prince - Malheureusement Mika n'a pas sélectionné ce Talents pour rester dans son équipe MAIS Soprano buzze pour voler ce talent dans son équipe. Ce Talent sélectionné pour les Battles dans l'équipe de Soprano

Pour leur épreuve des Battles, Gage VS Hi Levelz – Déjà vu (Beyonce ft Jay Z). Soprano, leur coach, a décidé d'éliminer Hi Levelz et de garder Gage pour les grands shows en direct.



Pour le premier direct, Gage a interprété "Je Te Promets" de Johnny Hallyday et sauvé par le public







Pour le deuxième direct et quart de finale Gage a interprété Freedom 90 (George Michael) - Soprano, son coach, a décidé d'éliminer Gage et de garder Vay pour la demi-finale en direct