Biographie de Gary

Gary - 25 ans - JUVISY SUR ORGE (91)

Gary a deux passions dans la vie : les fleurs et les jeux de rôles médiévaux. Original, toujours enjoué et sympathique, c’est une figure connue de tous dans son village. Devenir fleuriste a toujours été une évidence pour lui. Il aime « donner du bonheur aux gens » à travers ses compositions florales.

FORMATION / PARCOURS

Gary est titulaire d’un CAP. Bien qu’investi et assidu, il rate une première fois son BP « à cause du stress » avant de le décrocher un an plus tard. Son tempérament angoissé le poursuit au quotidien. Un handicap auquel il tente de pallier grâce à sa bonne humeur.

SON UNIVERS

Chaque création de Gary a son propre style. Il part d’un thème, se laisse guider par son inspiration et finit souvent par se perdre.

ENJEU PERSO

Gary voit ce concours comme un jeu de rôle médiéval dans lequel il serait non un compétiteur mais un combattant qui veut gagner la guerre.

Gary souhaite ouvrir dans son petit village un salon de thé-fleuriste